На Донбассе запустят украинский телеканал

Новости Украины:Минкульт запустит государственный телеканал для Донбасса.

Министерство культуры, молодежи и спорта решило запустить государственный канал для временно оккупированных территорий в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого заместителя министра культуры Анатолия Максимчука.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавили в пресс-службе.

По словам Максимчука, госканал для Донбасса на первом этапе будет развлекательно-информационным.