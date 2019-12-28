В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные

На выходных в Украину продолжит перемещаться прохладный воздух из Центральной Европы, дождь сменится мокрым снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 28 декабря, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, метели, гололедица на дорогах.
Карта осадков 28 декабря
Возможны порывы ветра 15-20 м/с.
Карта ветров 28 декабря
Температура воздуха ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах – 6-11° мороза.
Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0...-2, снег
Львов – -1...-3, сильный снег
Ивано-Франковск – 0...-2, сильный снег
Тернополь – -1...-3, снег
Черновцы – -1...-3, сильный снег
Хмельницкий – 0...-2, снег
Луцк – -1...-3, снег
Ровно – 0...-2, снег
Житомир – -1...+1, снег
Винница – -1...+1, мокрый снег
Одесса – +2...+4, небольшой дождь
Николаев – +2...+4, небольшой дождь
Херсон – +2...+4, небольшой дождь
Симферополь – +4...+6, небольшой дождь
Кропивницкий – 0...+2, мокрый снег
Черкассы – 0...+2, мокрый снег
Чернигов – 0...+2, снег
Сумы – 0...+2, снег
Полтава – 0...+2, мокрый снег
Днепр – 0...+2, мокрый снег
Запорожье – +2...+4, небольшой дождь
Донецк – +2...+4, небольшой дождь
Луганск – +2...+4, небольшой дождь
Харьков – +2...+4, небольшой дождь
Киев – 0...+2, снег
Погода 28 декабря
На остальной территории возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке и юге – с дождем. Температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке воздух днем может прогреться до 1-5° тепла.
Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве в субботу ожидается небольшой мокрый снег, северо-восточный ветер 7-12 м/с, температура ночью и днем 0-2° тепла.
Погода 29 декабря
В воскресенье, 29 декабря, ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой снег. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях возможен снег с дождем. Местами, кроме севера и запада, возможно налипание мокрого снега и гололед. В Приазовье без осадков.
Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток на западе и севере 0-5° мороза, на остальной территории – от 3° мороза до 2° тепла. На юге днем ожидается до 5° тепла.
В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 7-12° мороза.
В Киеве в ночь на воскресенье ожидается умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица.