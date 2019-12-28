В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни похолодает, будет мокрый снег и гололедица.

На выходных в Украину продолжит перемещаться прохладный воздух из Центральной Европы, дождь сменится мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 декабря, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, метели, гололедица на дорогах.

Карта осадков 28 декабря

Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Карта ветров 28 декабря

Температура воздуха ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах – 6-11° мороза.

Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0...-2, снег

Львов – -1...-3, сильный снег

Ивано-Франковск – 0...-2, сильный снег

Тернополь – -1...-3, снег

Черновцы – -1...-3, сильный снег

Хмельницкий – 0...-2, снег

Луцк – -1...-3, снег

Ровно – 0...-2, снег

Житомир – -1...+1, снег

Винница – -1...+1, мокрый снег

Одесса – +2...+4, небольшой дождь

Николаев – +2...+4, небольшой дождь

Херсон – +2...+4, небольшой дождь

Симферополь – +4...+6, небольшой дождь

Кропивницкий – 0...+2, мокрый снег

Черкассы – 0...+2, мокрый снег

Чернигов – 0...+2, снег

Сумы – 0...+2, снег

Полтава – 0...+2, мокрый снег

Днепр – 0...+2, мокрый снег

Запорожье – +2...+4, небольшой дождь

Донецк – +2...+4, небольшой дождь

Луганск – +2...+4, небольшой дождь

Харьков – +2...+4, небольшой дождь

Киев – 0...+2, снег

Погода 28 декабря

На остальной территории возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке и юге – с дождем. Температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке воздух днем может прогреться до 1-5° тепла.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ожидается небольшой мокрый снег, северо-восточный ветер 7-12 м/с, температура ночью и днем 0-2° тепла.

Погода 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой снег. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях возможен снег с дождем. Местами, кроме севера и запада, возможно налипание мокрого снега и гололед. В Приазовье без осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток на западе и севере 0-5° мороза, на остальной территории – от 3° мороза до 2° тепла. На юге днем ожидается до 5° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 7-12° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье ожидается умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица.