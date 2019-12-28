Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные

Смотрите фото (5)
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни похолодает, будет мокрый снег и гололедица.

На выходных в Украину продолжит перемещаться прохладный воздух из Центральной Европы, дождь сменится мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 декабря, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, метели, гололедица на дорогах.

Карта осадков 28 декабря

Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Карта ветров 28 декабря

Температура воздуха ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах – 6-11° мороза.

28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

Прогноз погоды на субботу, 28 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – 0...-2, снег

  • Львов – -1...-3, сильный снег

  • Ивано-Франковск – 0...-2, сильный снег

  • Тернополь – -1...-3, снег

  • Черновцы – -1...-3, сильный снег

  • Хмельницкий – 0...-2, снег

  • Луцк – -1...-3, снег

  • Ровно – 0...-2, снег

  • Житомир – -1...+1, снег

  • Винница – -1...+1, мокрый снег

  • Одесса – +2...+4, небольшой дождь

  • Николаев – +2...+4, небольшой дождь

  • Херсон – +2...+4, небольшой дождь

  • Симферополь – +4...+6, небольшой дождь

  • Кропивницкий – 0...+2, мокрый снег

  • Черкассы – 0...+2, мокрый снег

  • Чернигов – 0...+2, снег

  • Сумы – 0...+2, снег

  • Полтава – 0...+2, мокрый снег

  • Днепр – 0...+2, мокрый снег

  • Запорожье – +2...+4, небольшой дождь

  • Донецк – +2...+4, небольшой дождь

  • Луганск – +2...+4, небольшой дождь

  • Харьков – +2...+4, небольшой дождь

  • Киев – 0...+2, снег

Погода 28 декабря

На остальной территории возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке и юге – с дождем. Температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке воздух днем может прогреться до 1-5° тепла.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу ожидается небольшой мокрый снег, северо-восточный ветер 7-12 м/с, температура ночью и днем 0-2° тепла.

Погода 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой снег. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях возможен снег с дождем. Местами, кроме севера и запада, возможно налипание мокрого снега и гололед. В Приазовье без осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток на западе и севере 0-5° мороза, на остальной территории – от 3° мороза до 2° тепла. На юге днем ожидается до 5° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 7-12° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье ожидается умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Декабрь, Прогноз погоды, 28 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
05 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь