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28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Согласно преданию, Трифон на протяжении всей своей жизни был праведным монахом, поэтому после смерти его причислили к числу преподобных.

Традиции на 28 декабря

С этого дня начал прибавляться день, и у людей в борьбе с нечистой силой появились союзники - солнечные лучи, которые пронзают нечистую силу, отваживают ее от домов.

Чтобы испугать нежить, надо было рано утром в этот день вынести на огород го­рячие угли и высыпать их в снег с такими словами: "Ограждаются рабы Божьи (имена членов семьи) железными тынями, медными листами, замыкаются сорока замками от колдуна, от колдуницы, от черного глаза, от серого глаза, от кривого, косого глаза, от бесов денных, ночных, полуночных и всех злых духов нечистых. Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком пробьет, тот только рабов Божьих (имена членов семьи) достать сможет. Аминь, аминь, аминь".

Оградить себя от козней нечисти можно было и при помощи такой молитвы, которая читалась ежедневно на сон грядущий: "От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок. Сохрани мою душу, скрепи сердце мое; враг сатана, поди прочь от меня! Есть у меня три листа, написано все Марком да Лукой, да Никитой Великомучеником. За грехи душу мучит, за меня Бога молит". Если в этот день был сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело - стужа еще впереди. Вообще считалось, что погода этого дня указывает погоду марта.

Приметы на 28 декабря

Заря в рукавицах (т. е. на небе видны красные радуги) - мороз будет грозен.

Будет крепкий мороз, если утром громко пищат синицы.

Будет сильный мороз, если утром кошка тепла ищет.

Ветер подул с северной стороны - к сильным морозам.

В одном гнезде несколько белок - к сильному морозу.

В те дни, когда зимою деревья покрыты инеем, - в те же дни летом будет дождь.

Если земля не промерзла - летом соку не даст.

Если зима морозная и малоснежная - лето будет хлебородное.

Знаменательные события в истории: 28 декабря 2019 года

Если зимой вода убудет - лето будет ясное.

Если зимой иней - летом роса.

Если зимой мало снега - летом будет мало дождей.

Если зимой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.

Если зимой сухой снег разносится ветром, то лето будет сухое.

Если ночью был иней - днем снега не выпадет.

Если снег глубок - хлеб хорош.

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