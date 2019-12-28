Новости Украины:какая геомагнитная обстановка будет в течение января 2020, на Новый год и Рождество 2020?

Когда в январе 2020 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какой будет геомагнитная обстановка на главные праздники – Новый год 2020, Рождество Христово, Крещение, а также в другие дни января?

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут вовремя отреагировать и защититься от негативного воздействия солнца на организм, а также будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 года

Итак, в январе продолжается тенденция декабря, и месяц порадует нас приятным спокойствием геомагнитной обстановки. Солнце потревожит нас лишь несколькими слабыми магнитными всплесками в течение месяца. В середине января волна геомагнитных колебаний растянется на несколько дней, но их сила будет небольшой.

Незначительные магнитные колебания возможны в первой и второй декаде января – 5, 9, 10, а также с 14 по 17 числа.

Серьезные магнитные бури в январе 2020 не прогнозируются.

Однако имейте в виду, что геомагнитная обстановка может быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь, который мы периодически обновляем.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины. А вот люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.