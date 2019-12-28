В Украине появилась "Электронная трудовая книжка" онлайн

Новости Украины:Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде Украины ввели новый онлайн-сервис – “Электронная трудовая книжка”, который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

“Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в “Электронной трудовой книжке” информация отображается о всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

В ПФУ отмечают, что это удобный сервис для граждан, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах.

Кроме того, в случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Также сообщается, что застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.

Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.