У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:29 декабря свой день ангела празднуют люди, которые носят имя "Александр".

Главное значение имени - "защитник" и "оберегающий муж". Характеру его обладателей приписывают настойчивость, желание одержать победу. В жизни Александр часто бывает импульсивным и непостоянным, но в то же время это общительный и жизнерадостный человек. Многое в его жизни зависит от правильной мотивации.

Александры любят находится в компании друзей, любят шумные компании и женщин. Многим присущи щедрость и великодушие. Имя определяет творческую и артистическую натуру. Среди Александров много деятелей искусства.

В Украине имя Александр носят многие выдающиеся спортсмены. Например боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, футболист Александр Зинченко.

В числе знаменитых украинских Александров - последний романтик украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев, актер и телеведущий Александр Попов.

Также среди выдающихся украинцев - живописец Александр Мурашко, скульптор и основоположник кубизма Александр Архипенко, украинский кинорежиссер и писатель Александр Довженко.

Поздравления

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька. Пусть путь твой приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть искренне счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днем рождения!

Дорогой наш Александр! Желаем тебе полностью оправдать значение своего великого имени, и быть — защитником, вождем, руководителем, смелым, сильным и храбрым человеком. Желаем добиться огромного успеха и в работе, и в личной жизни в целом. Пускай тебе, всегда соблаговолит удача, а в делах помогает хорошее настроение.

Сашок, дорогой, в твой день рождения пожелаю-ка тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Дорогой Александр, поздравляю тебя и в этот чудный день я хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достатка и оптимизма. Будь всегда в себе уверен, смело борись за свой успех, красиво покоряй девичьи сердца и достойно побеждай любого соперника.

Поздравляю тебя, дорогой Александр. Александр — защитник, Александр — герой, и я тебе желаю всегда браво защищать своих родных и близких, свои принципы и жизненные позиции, свои идеалы и идеи. Саша, будь всесторонне развит, многогранно увлечен и по-настоящему счастлив.

Наш защитник, наш Александр, прими поздравления от всего сердца! Желаем закалять свой характер, увеличивать количество достижений и удачных проектов! Пусть по жизни тебе везет и ты ни в чем не нуждаешься!

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

Пусть сияет настроенье

Позитивом, добротой.

И, конечно, вдохновенье

Будет пусть всегда с тобой.

Александр — "защищающий людей".

Саша, ты и впрямь находка для друзей,

Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,

Знать, в душе пылает смелости костер!

Милый Саша, ты пошире улыбнись,

И пусть радость наполняет твою жизнь.

Пусть добро вернется сторицей к тебе,

Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!

Александр — мужчина защитник,

Он надежда семьи с малых лет.

Обожает девчонок и книжки

И конфликты все сводит "на нет".

Вырастает достойным мужчиной,

Добивается целей своих.

Он не ищет по жизни причины,

Лишь возможностям шлет он привет.

Пожелаем мы вам, Александры,

Продвигаться упорно вперед.

Пусть вас ангел в пути окрыляет

И дорогою светлой ведет!

Ты заводной, красивый, видный,

Защитник — Александр,

В любви ты очень ненасытен,

А к бедам у тебя скафандр.

Тебя сегодня поздравляем,

Будь мужественным, сильным,

Твой праздник разделяем,

И выпивку осилим,

Желаем сердцем не стареть,

Любить и быть любимым,

И гриппом часто не болеть,

Душой не быть ранимым!

Скала, защитник и опора,

Тот парень, что не подведет.

Тебя сегодня поздравляем,

Объятья, поцелуи шлем.

Пусть что ни день — то вечно праздник,

Что ни знакомый — тот не плут.

А вдруг любовь — она одна чтоб,

А счастья — тут уж пусть мешок.

А если дождь — то тот из денег,

А проигрыш — то новый старт.

Секунда каждая на свете

Смогла чтоб радовать тебя.

Александр, как много в этом слове,

"Защитник" с греческого переводится оно,

По пояс океан и по колено море,

Ты точно не заляжешь никогда на дно.

Будь сильным, мужественным, умным,

Тебе природа поспособствует всегда,

Семьи огромной и соседушек бесшумных

И пусть обходит стороною всякая беда.