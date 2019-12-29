Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

29 декабря - приметы и обряды в Агеев день

29 декабря - приметы и обряды в Агеев день
11:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:29 декабря церковь отмечает Агеев день. Святой Аггей был светлым человеком и нес людям добро и чистоту.

Сегодня Православная церковь чтит память Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов.

Три главных пророчества входят в десятую книгу двенадцати малых пророков. Речи Аггея направлены к первосвященнику Иисусу и иудейскому царю Зоровавелю. Их он упрекает в бездействии и требует восстановить работы по строительству Иерусалимского храма, которые были приостановлены предшественником Дария.

Речь пророка не отличается изяществом слога. В ней чувствуется упадок еврейского языка, начавшийся в период нахождения евреев в Вавилонском царстве. Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею. Пророк предсказал возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был похоронен.

Традиции

Считалось, что пророк Аггей наставляет на праведную жизнь и особо отмечает в человеке любовь к труду. Если в этот день выпадет много инея — на Святки ляжет глубокий снег, ударит мороз — холода продержатся до самого Крещения. Узнать о погоде на Святки можно было и таким образом. В эту ночь, по старинному обычаю, разжигали костры и бросали в них слепленных из снега человечков. Если пламя скоро гасло, на Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

Знаменательные события в истории: 29 декабря 2019 года

Приметы

Если иней рясный — Ананий (30 декабря) будет ясный.

Аггей иней сеет.

Если морозец силен, навил духом кудрей (на стеклах узоры), проморозит он еще двадцать дней.

Если на Аггея сильный мороз, ему все Святки трещать, до Крещения стоять.

Если на деревьях иней — Святки будут теплыми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, 29 декабря, Праздника в декабре, Агеев день, Аггей Зимоуказчик, Приметы 29 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь