29 декабря - приметы и обряды в Агеев день

Новости Украины:29 декабря церковь отмечает Агеев день. Святой Аггей был светлым человеком и нес людям добро и чистоту.

Сегодня Православная церковь чтит память Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов.

Три главных пророчества входят в десятую книгу двенадцати малых пророков. Речи Аггея направлены к первосвященнику Иисусу и иудейскому царю Зоровавелю. Их он упрекает в бездействии и требует восстановить работы по строительству Иерусалимского храма, которые были приостановлены предшественником Дария.

Речь пророка не отличается изяществом слога. В ней чувствуется упадок еврейского языка, начавшийся в период нахождения евреев в Вавилонском царстве. Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею. Пророк предсказал возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был похоронен.

Традиции

Считалось, что пророк Аггей наставляет на праведную жизнь и особо отмечает в человеке любовь к труду. Если в этот день выпадет много инея — на Святки ляжет глубокий снег, ударит мороз — холода продержатся до самого Крещения. Узнать о погоде на Святки можно было и таким образом. В эту ночь, по старинному обычаю, разжигали костры и бросали в них слепленных из снега человечков. Если пламя скоро гасло, на Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

Приметы

Если иней рясный — Ананий (30 декабря) будет ясный.

Аггей иней сеет.

Если морозец силен, навил духом кудрей (на стеклах узоры), проморозит он еще двадцать дней.

Если на Аггея сильный мороз, ему все Святки трещать, до Крещения стоять.

Если на деревьях иней — Святки будут теплыми.