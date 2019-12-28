Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам

Новости Украины:Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-берукутовцам на личные обязательства.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам, которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Соответствующе решение апелляционный суд Киева вынес в субботу, рассмотрев жалобы адвокатов на изменение меры пресечения.

Апелляционный суд удовлетворил жалобы частично, сменив меру пресечения на личные обязательства, так как защита экс-беркутовцев просила об отмене меры пресечения как таковой.

Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле.

Ранее появилась информация о возможной передаче экс-беркутовцев в рамках предстоящего обмена удерживаемыми.

Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко - под домашним арестом