Прокурор объяснил, почему отпустили осужденных за теракт возле Дворца спорта в Харькове

Новости Украины:По словам прокурора, обвиняемых отпустили из-за того, что Украина должна была выполнить свои международные обязательства.

Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор троим обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове. Судьи осудили Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Однако огласив приговор, всех троих тут же освободили из под стражи.

Прокурор Владимир Лымарь объяснил такие действия международными обязательствами Украины.

"Это очень печально, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства", - сказал прокурор.

Он также заявил, что вынесенный приговор действует на территории Украины. И если случится так, что осужденные окажутся на территории страны, то они тут же попадут за решетку.

Стоит отметить, что во время оглашения приговора, обвиняемые находились в СИЗО. Они принимали участие в слушании по видеоконференции, о которой сами попросили.

Касательно обмена прокурор заявил, что ему ничего не известно об его условиях и о том, кто этим занимается.

Что же касается потерпевших, то их адвокат Олег Головков заявил, что родные погибших во время теракта довольны пожизненными сроками для обвиняемых. Однако они не согласны с решением суда отпустить виновников трагедии под личное обязательство. По словам адвоката Головкова, это решение политическое, а не юридическое.

Сторона потерпевших готова к обжалованию этого решения как в Украине, так и за рубежом. У родных погибших также есть вопросы к выплате компенсации. Они не понимают кто теперь будет ее выплачивать.

Напомним, суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев.