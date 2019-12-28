Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев

Новости Украины:Экс-бойцов подразделения "Беркут" обвиняют в массовых расстрелах протестующих на Майдане в феврале 2014 года.

Апелляционный суд Киева продолжает рассматривать апелляции экс-бойцов подразделения "Беркут", которых обвиняют в массовых расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает "Укринформ".

Сторона защиты подала апелляцию на решение Святошенского райсуда Киева от 19 декабря 2019 года, который решил, что подозреваемые должны находиться под стражей. Как сообщает издание, в зале суда присутствуют, помимо обвиняемых, прокуроры, адвокаты, потерпевшие и представители потерпевших.

Как сообщалось ранее, 23 декабря трехсторонняя переговорная группа договорилась об обмене заключенными до конца года. Тогда же стало известно, что Украина включила в списки обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах протестующих на Майдане.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что из списка обмена вычеркнули троих обвиняемых, которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей пятерым экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена.