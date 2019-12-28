Обмен пленными: Украина не будет отдавать 11 экс-беркутовцев

Новости Украины:Адвокат экс-беркутовцев говорит, что украинская сторона вычеркнула его подзащитных из списка обмена с "ЛДНР".

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Ворфоломеев сообщил, что украинская сторона вычеркнула его подзащитных из списка на обмен. Об этом он заявил перед началом заседания апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционную жалобу касательно меры пресечения.

Экс-беркутовцев подозревают в убийстве 48 человек и ранении 80, на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Защита подозреваемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из под стражи. Адвокаты двух других подозреваемых по этому делу, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые находятся под домашним арестом, просят смягчить им меру пресечения.

В ответ на вопрос журналистов об ожиданиях от сегодняшнего заседания, экс-беркутовец Тамтура заявил, что ожидает справедливого суда.

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых - Сергея Куцый, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній «беркутівець» Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Как сообщалось ранее, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных между Украиной и самопровозглашёнными "Л / ДНР" до конца 2019 года.

Напомним, в ОПУ говорят, что из плена будут освобождены военнослужащие, захваченные во время боев под Иловайском и Дебальцево.