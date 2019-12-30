Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине в основном будет без существенных осадков и гололедица.

В ближайшие дни воздушная масса с северо-востока обусловит понижение температуры и прояснения в Украине, но днем немного потеплеет, при этом рост атмосферного давления сменится падением, более ощутимым в западных и северных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Прикарпатье и Винницкий области небольшой снег, в Крыму и в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица (в южной части местами).

Карта осадков 30 декабря

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 30 декабря

Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2, переменная облачность

Львов – --1...+1, облачно

Ивано-Франковск – -1...+1, облачно

Тернополь – -1...+1, облачно

Черновцы – -1...+1, переменная облачность

Хмельницкий – -2...0, облачно

Луцк – -2...0, облачно

Ровно – -1...+1, облачно

Житомир – -2...0, облачно

Винница – -2...0, облачно

Одесса – +1...+3, облачно

Николаев – -2...0, переменная облачность

Херсон – +1...+3, облачно

Симферополь – +2...+4, переменная облачность

Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность

Черкассы – -3...-1, облачно

Чернигов – -1...+1, облачно

Сумы – -1...+1, облачно

Полтава – 0...+2, облачно

Днепр – -2...0, облачно

Запорожье – -2...0, облачно

Донецк – -2...0, облачно

Луганск – -2...0, переменная облачность

Харьков – -1...+1, переменная облачность

Киев – -3...-1, облачно

Погода 30 декабря

Температура ночью 2-7° мороза (в Карпатах 8-12° мороза), днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток около 0°, днем в Крыму до 5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Погода 31 декабря

На 31 декабря синоптики прогнозируют ночью в восточных, днем в западных и местами в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Карпатах временами небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.