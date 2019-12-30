Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни воздушная масса с северо-востока обусловит понижение температуры и прояснения в Украине, но днем немного потеплеет, при этом рост атмосферного давления сменится падением, более ощутимым в западных и северных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, 30 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Прикарпатье и Винницкий области небольшой снег, в Крыму и в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица (в южной части местами).
Карта осадков 30 декабря
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 30 декабря
Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2, переменная облачность
Львов – --1...+1, облачно
Ивано-Франковск – -1...+1, облачно
Тернополь – -1...+1, облачно
Черновцы – -1...+1, переменная облачность
Хмельницкий – -2...0, облачно
Луцк – -2...0, облачно
Ровно – -1...+1, облачно
Житомир – -2...0, облачно
Винница – -2...0, облачно
Одесса – +1...+3, облачно
Николаев – -2...0, переменная облачность
Херсон – +1...+3, облачно
Симферополь – +2...+4, переменная облачность
Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность
Черкассы – -3...-1, облачно
Чернигов – -1...+1, облачно
Сумы – -1...+1, облачно
Полтава – 0...+2, облачно
Днепр – -2...0, облачно
Запорожье – -2...0, облачно
Донецк – -2...0, облачно
Луганск – -2...0, переменная облачность
Харьков – -1...+1, переменная облачность
Киев – -3...-1, облачно
Погода 30 декабря
Температура ночью 2-7° мороза (в Карпатах 8-12° мороза), днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток около 0°, днем в Крыму до 5° тепла.
В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.
Погода 31 декабря
На 31 декабря синоптики прогнозируют ночью в восточных, днем в западных и местами в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
В Карпатах временами небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.