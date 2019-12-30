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Понедельник, 30.12.2019
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Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни

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Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
07:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине в основном будет без существенных осадков и гололедица.

В ближайшие дни воздушная масса с северо-востока обусловит понижение температуры и прояснения в Украине, но днем немного потеплеет, при этом рост атмосферного давления сменится падением, более ощутимым в западных и северных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Прикарпатье и Винницкий области небольшой снег, в Крыму и в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица (в южной части местами).

Карта осадков 30 декабря

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 30 декабря

Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – 0...+2, переменная облачность

  • Львов – --1...+1, облачно

  • Ивано-Франковск – -1...+1, облачно

  • Тернополь – -1...+1, облачно

  • Черновцы – -1...+1, переменная облачность

  • Хмельницкий – -2...0, облачно

  • Луцк – -2...0, облачно

  • Ровно – -1...+1, облачно

  • Житомир – -2...0, облачно

  • Винница – -2...0, облачно

  • Одесса – +1...+3, облачно

  • Николаев – -2...0, переменная облачность

  • Херсон – +1...+3, облачно

  • Симферополь – +2...+4, переменная облачность

  • Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность

  • Черкассы – -3...-1, облачно

  • Чернигов – -1...+1, облачно

  • Сумы – -1...+1, облачно

  • Полтава – 0...+2, облачно

  • Днепр – -2...0, облачно

  • Запорожье – -2...0, облачно

  • Донецк – -2...0, облачно

  • Луганск – -2...0, переменная облачность

  • Харьков – -1...+1, переменная облачность

  • Киев – -3...-1, облачно

Погода 30 декабря

Температура ночью 2-7° мороза (в Карпатах 8-12° мороза), днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток около 0°, днем в Крыму до 5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Погода 31 декабря

На 31 декабря синоптики прогнозируют ночью в восточных, днем в западных и местами в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Спасатели предупредили о сильном гололеде на дорогах

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Карпатах временами небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Прогноз погоды.
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