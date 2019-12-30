Загороднюк: Нашим воинам нужно дать время на адаптацию

Новости Украины:Андрей Загороднюк пообещал выделить освобожденным военным медиков и психологов.

Министр обороны Андрей Загороднюк встретился с двенадцатью военными, освобожденными из плена в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Загороднюка, всем военным после пребывания в плену понадобится время на адаптацию. Также с ними встретятся медики.

"Нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное. А наша задача — вернуть всех. И мы над этим работаем", - подчеркнул Загороднюк.

Как известно, 29 декабря состоялся обмен пленными. В Украине вернули 76 человек, при этом страна выдала 127 удерживаемых лиц, готова была выдать 141 лицо, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.