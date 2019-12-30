Освобожденным бойцам нужен покой: Минобороны обратилось к СМИ

Новости Украины:Минобороны просит СМИ и общественность не беспокоить освобожденных из плена украинских военных во время их реабилитации.

Министерство обороны Украины просит представителей общественности и средств массовой информации с пониманием отнестись к необходимости оказания первичной помощи и реабилитации освобожденных из плена украинских военнослужащих и информирует, что сейчас доступ к ним предоставлен только родственникам и медицинскому персоналу.

"Стоит отметить, что лечение освобожденных бойцов требует профессионального подхода и покоя. Военный госпиталь полностью обеспечен всем необходимым для профессиональной помощи пациентам", - сообщается на странице Минобороны в соцсети Фейсбук.

Минобороны просит журналистов, волонтеров и неравнодушных граждан уважать право на лечение и не беспокоить украинских военных и медперсонал, предоставив возможность профессиональным военным медикам делать свою работу.

Как известно, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.