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Правоохранители обеспечат порядок во время празднования Нового года 2020

Правоохранители обеспечат порядок во время празднования Нового года 2020
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь.

В ночь на 01 января на территории Украины запланировано 910 праздничных мероприятий с участием более миллиона граждан Украины.

Праздничные мероприятия пройдут в 702 населенных пунктах, сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.

"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - отмечается в сообщении.

Дома, у друзей или в одиночестве? Где украинцы будут отмечать Новый год 2020

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

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Новый год, Нацполиция, Новый год 2020.
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