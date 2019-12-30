Самые блестящие идеи упаковки подарков на Новый год 2020 (Фото)

1 Новогодняя почта. Подарок от Деда Мороза - не все ли об этом мечтают? Этот конверт с марками и почтовыми полосами - то, что вам нужно.

2 Для путешественников и мечтателей. От старого детского атласа до больших карт со всего мира. Если вы подарите это кому-то, кто любит путешествовать, он наверняка оценит вашу упаковку.

3 Теплая упаковка. Не выбрасывайте свой старый вязаный свитер - подарите ему вторую жизнь, как эта. Такую упаковку легко сделать, но ее тепло и нежность невероятны.

4 Природные элементы. Вам не нужно уходить в густой лес - просто зайдите в близлежащий парк, и вы увидите много красивых украшений, спрятанных от посторонних глаз. Соберите несколько шишек, веточек или листьев, украсьте их новым цветом и маленькими помпонами.

5 Замена скучных лент. Если вы хотите сделать что-то особенное, вы можете расшить нитками бумагу. Есть и другие способы - использовать краску, высушить ее и написать что-нибудь мелом. И если у вас есть швейная машина, вы можете сделать это.

6 Кружочки. Этот метод покорил нас своей простотой. Все, что вам нужно, это просто карандаш с резинкой, немного краски и губка. Простой и милый узор в горошек всегда в тренде.

7 Резьба по бумаге. Существует простой, но необычный способ создания практически любой упаковки. Давайте сначала сделаем трафарет из толстой бумаги, а затем нарисуем форму на оберточной бумаге. Вырежьте половинку ножом.

8 Ручная роспись пакета. Это позволит вашему воображению раскрыться. Вы сами решаете, должны ли вы сделать пастельные акварельные абстракции или большие мазки - в любом случае результат будет захватывающим и уникальным.

9 Бумажные коробки. На самом деле, схемы на любой размер и тип бумажной коробки можно найти в Интернете, и в большинстве случаев вы можете распечатать их и нарисовать на плотной бумаге без спешки.

10 Украшения из соленого теста. Простой рецепт соленого теста можно найти в сети. Это поможет вам не только в готовке, но и в концепции подарка. С самой простой формой для печенья ваши волшебные подарки будут еще более удивительными.

11 Салфетки и кружево. Простой рецепт соленого теста можно найти в сети. Это поможет вам не только в готовке, но и в концепции подарка. С самой простой формой для печенья ваши волшебные подарки будут еще более удивительными.

12 Раскрась все. Легко что-то превратить украшение, если у тебя есть краска. Подойдет любая золотая ветвь, шишки, листья или другие природные объекты.