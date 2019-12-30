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Самые блестящие идеи упаковки подарков на Новый год 2020 (Фото)

Смотрите фото (14)
Самые блестящие идеи упаковки подарков на Новый год 2020 (Фото)
16:23 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости Украины:Никогда не рано начинать делать подарки своим близким. Мы уже делаем это, и вот несколько способов упаковать подарки, которые вам действительно понравятся.

  • 1

    Новогодняя почта.

    Подарок от Деда Мороза - не все ли об этом мечтают? Этот конверт с марками и почтовыми полосами - то, что вам нужно.

  • 2

    Для путешественников и мечтателей.

    От старого детского атласа до больших карт со всего мира. Если вы подарите это кому-то, кто любит путешествовать, он наверняка оценит вашу упаковку.

  • 3

    Теплая упаковка.

    Не выбрасывайте свой старый вязаный свитер - подарите ему вторую жизнь, как эта. Такую упаковку легко сделать, но ее тепло и нежность невероятны.

  • 4

    Природные элементы.

    Вам не нужно уходить в густой лес - просто зайдите в близлежащий парк, и вы увидите много красивых украшений, спрятанных от посторонних глаз. Соберите несколько шишек, веточек или листьев, украсьте их новым цветом и маленькими помпонами.

  • 5

    Замена скучных лент.

    Если вы хотите сделать что-то особенное, вы можете расшить нитками бумагу. Есть и другие способы - использовать краску, высушить ее и написать что-нибудь мелом. И если у вас есть швейная машина, вы можете сделать это.

  • 6

    Кружочки.

    Этот метод покорил нас своей простотой. Все, что вам нужно, это просто карандаш с резинкой, немного краски и губка. Простой и милый узор в горошек всегда в тренде.

  • 7

    Резьба по бумаге.

    Существует простой, но необычный способ создания практически любой упаковки. Давайте сначала сделаем трафарет из толстой бумаги, а затем нарисуем форму на оберточной бумаге. Вырежьте половинку ножом.

  • 8

    Ручная роспись пакета.

    Это позволит вашему воображению раскрыться. Вы сами решаете, должны ли вы сделать пастельные акварельные абстракции или большие мазки - в любом случае результат будет захватывающим и уникальным.

  • 9

    Бумажные коробки.

    На самом деле, схемы на любой размер и тип бумажной коробки можно найти в Интернете, и в большинстве случаев вы можете распечатать их и нарисовать на плотной бумаге без спешки.

  • 10

    Украшения из соленого теста.

    Простой рецепт соленого теста можно найти в сети. Это поможет вам не только в готовке, но и в концепции подарка. С самой простой формой для печенья ваши волшебные подарки будут еще более удивительными.

  • 11

    Салфетки и кружево.

    Простой рецепт соленого теста можно найти в сети. Это поможет вам не только в готовке, но и в концепции подарка. С самой простой формой для печенья ваши волшебные подарки будут еще более удивительными.

  • 12

    Раскрась все.

    Легко что-то превратить украшение, если у тебя есть краска. Подойдет любая золотая ветвь, шишки, листья или другие природные объекты.

  • 13

    Клей и блестки.

    Клей и несколько блесток - все, что вам нужно. На самом деле, трудно себя остановить и не украшать все больше и больше.

ТОП-10 съедобных подарков на Новый год 2020 самым близким, друзьям, коллегам (Фото)

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Все по теме:

Подарки, Новогодние подарки, упаковочная бумага, Новый год 2020, Красивые упаковки для подарков.
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