Освобожденные из плена украинские военные получили новые документы

Новости Украины:В Минобороны заявили, что освобожденные украинские военные получили новые документы личности и подтверждение того, что они состояли на службе ВСУ.

Двенадцати освобожденным из плена украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, удостоверение и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных сил вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым.

Как сообщалось ранее, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Утром 30 января в Минобороны сообщили, что, по предварительным данным, состояние здоровья освобожденных военнослужащих удовлетворительное.

Напомним, в "Евросолидарности" считают, что политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины.