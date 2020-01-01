Письма и бандероли подорожали

Новости Украины:"Укрпочта" с января повысила тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Изменяется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправки массой до 250 г вырастет на 0,25 доллара, от 250 г до 2 кг - на 0,5 доллара, сообщает УНН.

То есть с учетом сбора рекомендованного статуса тариф к оплате составляет: на мелкие пакеты весом до 250 г - от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г - от 11,4 до 12 долларов.

Относительно посылок массой от 10 кг, изменился тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.

Стоимость доставки в страны Зоны 2 останется неизменной.

Повышаются с 1 января Укрпочта тарифы и на услуги по пересылке простой корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неоприоритених и на 10% - для приоритетных отправлений.

Так, за пересылку простой бандероли весом до 250 г нужно будет заплатить 13,5 (неприоритетные) или 16,5 грн (приоритетная), весом от 2 до 3 кг - 45 (неприоритетные) или 55 грн (приоритетная).

Услуги по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г обойдутся в 9 (неприоритетные) или 11 грн (приоритетные), весом от 1 до 2 кг - в 36 (неприоритетные) или 44 грн (приоритетная).

Повышаются тарифы по пересылке заказных отправлений - с 7 до 8 грн.

Выросла и стоимость доставку периодических печатных изданий по подписке - в среднем на 15%.