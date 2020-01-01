За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность

Новости Украины:В Уголовном кодексе Украины появилась новая статья 286-1, согласно которой за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.

С 1 января 2020 вступает в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает УНН.

Уголовная ответственность по ст. 286-1 УК грозит водителям в случае:

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

За все вышеперечисленные действия предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 32 тыс. грн) и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

В случае повторного правонарушения штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.