В ГПСУ рассказали, сколько украинцев покинуло страну за сутки

Новости Украины:В ГПС Украны заявили, что за сутки территорию страны покинуло 80 тысяч человек, в то время как въехало 95 тысяч.

За предыдущие сутки в Украину въехали 95 тыс. человек, а выехали 80 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины были оформлены 175 тысяч граждан. Причем в наше государство проследовали почти 95 тысяч человек, тогда как из Украины оформлены 80 тысяч человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тысяч транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь границу государства охраняли 3,5 тысячи пограничных нарядов. Патрулирование с усиленными мерами безопасности будет продолжаться и в дальнейшем.