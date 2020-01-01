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"Без победы нет будущего": Сенцов поздравил украинцев с Новым годом

"Без победы нет будущего": Сенцов поздравил украинцев с Новым годом
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им достичь самого главного.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом и пожелал главного - победы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году я желаю Украине и ее гражданам не только возвращения заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявления новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступление настоящего мира. Я желаю всем нам одного - победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны", - написал он.

 Бывший узник Кремля также отметил, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: "Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина", - а также разместил портрет Степана Бандеры, 111-я годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня.

 Подводя итоги, Сенцов отметил, что прошлый год был для него очень важным, как и для более, чем сотни заложников и военнопленных, вернувшихся в свои семьи и в свою страну. "Я очень рад за всех освобожденных и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо всем!" - отметил он.

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 Бывший узник Кремля также заверил, что никогда не забывал о тех, кто еще остается в неволе, и будет говорить о них на всех уровнях, пока последний пленный не вернется домой.

Как сообщалось, Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, Премии Американского ПЕН имени Барбары Голдсмит «Свобода писать», Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Был незаконно заключен Российской Федерацией в мае 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в "организации терактов" в оккупированном Крыму.

7 сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

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