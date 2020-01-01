"То, что определяет нашу идентичность": УИНП запускает новый проект

Новости Украины:Институт национальной памяти начинает проект "Знаковые фигуры".

Украинский институт национальной памяти в новом году начинает проект "Знаковые личности".

Об этом сообщается на странице УИНП в Facebook.

"В первый день нового года мы начинаем новый цикл "Знаковые личности". В нем мы будем рассказывать о людях, которые творили великие вещи или привели к событиям, которые определяют нашу идентичность", - говорится в заметке.

Как отмечается, в цикле речь пойдет о государственных деятелях, ученых, художниках, военных, светских и религиозных деятелях, меценатах, мыслителях-отшельниках. Всех их объединяет то, что эти личности указывают на преемственность украинской истории, укорененность в европейские традиции и включенность в глобальные цивилизационные процессы.

Первая история цикла посвящена известному княжескому роду Гольшанских-Дубровицких. В частности, рассказывается об Анастасии Гольшанской-Заславской, которая родилась в 1515 году и была дочерью киевского воеводы Юрия Гольшанского - заметного государственного деятеля времен Великого Княжества Литовского.

Княжна Анастасия стала основательницей и меценатом создания знаменитого Пересопницкого Евангелия - достопримечательности староукраинского языка и искусства раннего модерна.

Рукописное Пересопницкое Евангелие, украшенное живописными миниатюрами, является одной из последних знаковых рукописных книг Европы. Именно на нем присягает на верность народу вновь избранный Президент Украины.