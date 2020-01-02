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Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января

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Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня на территории Украины сохранится плюсовая температура, и лишь в некоторых областях обещают небольшой мороз.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что минувшей ночью столбики термометров опускались до -4 градусов, а порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.

Согласно прогнозу, холоднее всего – до 2-х мороза – ожидается на Востоке: в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве. На градус теплее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Тернополе, Ужгороде, Луцке и Виннице. Во Львове воздух прогреется до +3-х градусов, как и на юге: в Одессе и Николаеве. Еще теплее будет на полуострове. Так, в Симферополе синоптики обещают от 2-х до 4-х градусов выше ноля.

День будет, преимущественно, солнечным и без осадков. Только лишь в Харькове и на Донбассе ожидается небольшой снег.

Прогноз погоды на 2 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 2 января, в городах Украины:

  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – 0...-24
  • Полтава – 0...-2
  • Днепр –  -1...+1
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – 0...-2
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – 0...-2
  • Киев – -1...+1

2 января - приметы и обряды в Игнатьев день

Прогноз погоды на 3 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 января, фото: meteo.gov.ua

Народный прогноз погоды: 2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Зима, Январь, Прогноз погоды, 2 января.
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