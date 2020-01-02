Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января

В украинском Гидрометцентре сообщили, что минувшей ночью столбики термометров опускались до -4 градусов, а порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.
Согласно прогнозу, холоднее всего – до 2-х мороза – ожидается на Востоке: в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве. На градус теплее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Тернополе, Ужгороде, Луцке и Виннице. Во Львове воздух прогреется до +3-х градусов, как и на юге: в Одессе и Николаеве. Еще теплее будет на полуострове. Так, в Симферополе синоптики обещают от 2-х до 4-х градусов выше ноля.
День будет, преимущественно, солнечным и без осадков. Только лишь в Харькове и на Донбассе ожидается небольшой снег.
Прогноз погоды на 2 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на вторник, 2 января, в городах Украины:
Прогноз погоды на 3 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 4 января, фото: meteo.gov.ua
Народный прогноз погоды: 2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.