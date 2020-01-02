Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января

Новости Украины:Сегодня на территории Украины сохранится плюсовая температура, и лишь в некоторых областях обещают небольшой мороз.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что минувшей ночью столбики термометров опускались до -4 градусов, а порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.

Согласно прогнозу, холоднее всего – до 2-х мороза – ожидается на Востоке: в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве. На градус теплее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Тернополе, Ужгороде, Луцке и Виннице. Во Львове воздух прогреется до +3-х градусов, как и на юге: в Одессе и Николаеве. Еще теплее будет на полуострове. Так, в Симферополе синоптики обещают от 2-х до 4-х градусов выше ноля.

День будет, преимущественно, солнечным и без осадков. Только лишь в Харькове и на Донбассе ожидается небольшой снег.

Прогноз погоды на 2 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 2 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-24

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 3 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 января, фото: meteo.gov.ua

Народный прогноз погоды: 2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.