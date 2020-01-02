На военном полигоне "Широкий лан" загорелась палатка с военными

Новости Украины:В Министерстве обороны Украины сообщили о возгорании палатки с военными, в результате чего пострадал один военнослужащий.

На территории военного полигона "Широкий лан" горели палатки, в результате чего один военнослужащий получил ожоги. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате сгорели в общей сложности три палатки", - говорится в заметке.

В результате пожара один военнослужащий получил ожоги. Пострадавший находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. По данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, в Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда.