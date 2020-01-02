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На военном полигоне "Широкий лан" загорелась палатка с военными

На военном полигоне "Широкий лан" загорелась палатка с военными
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Министерстве обороны Украины сообщили о возгорании палатки с военными, в результате чего пострадал один военнослужащий.

На территории военного полигона "Широкий лан" горели палатки, в результате чего один военнослужащий получил ожоги. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате сгорели в общей сложности три палатки", - говорится в заметке.

В результате пожара один военнослужащий получил ожоги. Пострадавший находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. По данному факту проводится служебное расследование.

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Напомним, в Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда.

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Пожар, Минобороны, Военнослужащий, Полигон "Широкий лан".
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