Кулеба ждет полной ратификации Стамбульской конвенции

Новости Украины:В обществе пока нет консенсуса по ратификации Стамбульской конвенции, отмечает Кулеба.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба надеется, что Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию о предотвращении домашнего насилия, но пока не знает когда, и отмечает отсутствие в украинском обществе консенсуса по этому вопросу.

"Надеюсь, что да, но когда - не знаю. Я работаю над этим, но это очень сложный вопрос, который требует определенного консенсуса в обществе, которого пока нет", - сообщил Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли в Украине ратифицирована Стамбульская конвенция.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) – это международное соглашение Совета Европы относительно насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которое открыто для подписания в мае 2011 года.

Как известно, в мае 2019 года руководители 24 дипломатических миссий в Украине констатировали уязвимость ЛГБТИК-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир) перед сексуальной дискриминацией, включая преступления на почве ненависти. Дипломаты также призывают Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и совершить другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер.