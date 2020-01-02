Тренажерную базу украинских военных увеличат до 60%

Новости Украины:В 2020 году ВСУ получат тренажеры ЗРК и танков, доведя уровень обеспечения тренажерной базой до 60% от потребности.

В настоящее время наличие тренажерной базы в учебных центрах Вооруженных сил Украины составляет примерно 40% от потребности, тогда как запланированный финресурс на 2020 год позволяет повысить этот показатель до 60%, сообщает информагентство Минобороны "АрмияInform" со ссылкой на замначальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковника Владислава Пономарева.

"Будут закуплены тренажеры как для подготовки операторов и экипажей, например 2С6 "Тунгуска", так и взвода в целом. В частности учебный центр Воздушных сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-морских сил - тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ - статические тренажеры БМП", - отметил Пономарев.

Продолжится также обустройство компьютерных многофункциональных классов. А это, в свою очередь, позволяет командиру управлять виртуальным взводом.

"Привлечение к системе боевой подготовки различных тренажерных систем обусловлено необходимостью в обеспечении высокого уровня подготовленности военнослужащих с одновременным снижением материальных и финансовых затрат. Такой подход - крайне актуален для Украины", - рассказал офицер.

Использование тренажеров и средств имитационного моделирования дает возможность отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, которые иногда невозможно сделать в полевых условиях. И если раньше речь шла об индивидуальной подготовке военных на тренажере, то сейчас современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами для проведения учений подразделений.