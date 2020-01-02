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В штабе ООС рассказали о количестве боевиков уничтоженных за прошлый год

В штабе ООС рассказали о количестве боевиков уничтоженных за прошлый год
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В штабе ООС заявили, что за прошлый год украинские военные уничтожили свыше 600 боевиков.

В прошлом году на Донбассе уничтожено 619 боевиков, около тысячи получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ОС в Facebook.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек; вооружения и военной техники - 110 единиц ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ способствовала в прошлом году соблюдению режима прекращения огня для выполнения ремонтно-восстановительных работ на 312 объектах инфраструктуры Донбасса.

Украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса

Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за первые сутки 2020 года, ранен украинский военнослужащий.

Кроме этого, один украинский военнослужащий получил ранение в среду, 1 января, вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

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Минобороны, Донбасс, Разведка Украины, ООС, Штаб ООС.
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