Кто займется расследованием "дел Майдана": названо имя

Новости Украины:Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в ГБР назначен Александр Буряк.

Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Как сообщает пресс-служба Бюро в четверг, Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией при участии представителей Консультативной миссии Совета Европы.

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон Украины "О ГБР", - приводит слова Буряка пресс-служба Бюро.

Отмечается, что Буряк имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Также под эгидой Консультативного миссии Совета Европы он прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека.

Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. В правоохранительных органах работает с 1998 года. С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Как сообщалось, в ноябре в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

26 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба опроверг информацию о том, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

"Во-первых, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - написал Труба в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит около 50.