Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом
В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Было очень жарко: Кейт Миддлтон допустила небольшой модный промах (Фото)
Было очень жарко: Кейт Миддлтон допустила небольшой модный промах (Фото)

Кто займется расследованием "дел Майдана": названо имя

Кто займется расследованием "дел Майдана": названо имя
20:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в ГБР назначен Александр Буряк.

Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Как сообщает пресс-служба Бюро в четверг, Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией при участии представителей Консультативной миссии Совета Европы.

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон Украины "О ГБР", - приводит слова Буряка пресс-служба Бюро.

Отмечается, что Буряк имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Также под эгидой Консультативного миссии Совета Европы он прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека.

Александр Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. В правоохранительных органах работает с 1998 года. С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Дело экс-беркутовцев: представители потерпевших обратились в ГПУ

Как сообщалось, в ноябре в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

26 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба опроверг информацию о том, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

"Во-первых, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - написал Труба в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит около 50.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майдан Незалежности, Майдан, ГБР, Небесная сотня, Дела Майдана, Александр Буряк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
04 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
05 Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
На Донбассе были слышны два обстрела
На Донбассе были слышны два обстрела
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь