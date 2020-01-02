Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Новости Украины:В этoт дeнь пpoвoдятся глaвныe пpигoтoвлeния к Рoждeству.

Рoждeствeнский сoчeльник 2020 oтмeчaeтся 6 янвapя, накануне главного христианского праздника Рождество Христово. Он зaвepшaeт сорокоднeвный Рoждeствeнский (Филиппoв) пoст.

Рождественский сочельник 2020: что за праздник

Рождественский сочельник называют также Святвечер или навечерие Рождества Христова. Согласно истории, его празднование было установлено в 4 веке. Для рождественских богослужений используются песнопения, написанные еще в 5-8 веках. В то время в храмах совершались Царские часы, на которых принято было возглашать многие лета царю, его семье и всем православным христианам.

История гласит, что название праздника идет от слов "сочиво", "сочни". Оба этих блюда наши предки готовили накануне Рождества.

Сочиво – это блюдо из размоченных зерен пшеницы или ячменя, в которые добавляют сок семени мака, подсолнечника, орехов, горчицы.

Сочни – это хлебные лепешки с отверстиями для глаз, которые в старину использовались для гаданий. Для этого сквозь отверстия в сочнях смотрели на улицу и наблюдали, кто пройдет мимо. Если это был хороший человек, то считалось, что год будет добрым и удачным. А если видели плохого человека, то и год следовало ожидать соответствующий.

Традиции Сочельника

Самая главная традиция праздника связана с тем, что в этот день все желания и мечты человека сбывались. В ночь, предшествующую Рождеству, необходимо загадать самое свое заветное желание, а затем с верой и надеждой ждать скорого его исполнения.

6 января, в Святвечер накануне Рождества Христова запрещалось есть и пить до первой звезды на небе, после которой начиналось пышное застолье.

Главным блюдом было сочиво или кутья.

На стол обязательно нужно поставить 12 блюд (по количеству апостолов), среди которых блины, рыба, мясо, пряники, птица и многое другое.

Верующие христиане на празднование Сочельника ставят только постные блюда, потому как все еще продолжается Рождественский пост.

Под скатерть на праздничном столе столе выкладывали солому, в память о яслях, в которых лежал Иисус.

Когда начиналось застолье люди делятся друг с другом облатками (кусочки тонкого пресного теста) с пожеланиями добра и счастья.

В ночь на Рождество православные не ложились спать, а навещали и угощали друг друга, напевая веселые колядки. Колядой называли и обряд, и саму песню, в которой прославлялся светлый праздник.

Колядующих хозяева дома просто были обязаны благодарить пищей или деньгами. "Певцы" переодевались в пестрые костюмы и маски животных, носили с собой своеобразную звезду. Она была достаточно большая, приколоченная к длинной палке и украшенная лентами.