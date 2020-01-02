Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета
Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
21:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этoт дeнь пpoвoдятся глaвныe пpигoтoвлeния к Рoждeству.

Рoждeствeнский сoчeльник 2020 oтмeчaeтся 6 янвapя, накануне главного христианского праздника Рождество Христово. Он зaвepшaeт сорокоднeвный Рoждeствeнский (Филиппoв) пoст.

Рождественский сочельник 2020: что за праздник

Рождественский сочельник называют также Святвечер или навечерие Рождества Христова. Согласно истории, его празднование было установлено в 4 веке. Для рождественских богослужений используются песнопения, написанные еще в 5-8 веках. В то время в храмах совершались Царские часы, на которых принято было возглашать многие лета царю, его семье и всем православным христианам.

История гласит, что название праздника идет от слов "сочиво", "сочни". Оба этих блюда наши предки готовили накануне Рождества.

  • Сочиво – это блюдо из размоченных зерен пшеницы или ячменя, в которые добавляют сок семени мака, подсолнечника, орехов, горчицы.

  • Сочни – это хлебные лепешки с отверстиями для глаз, которые в старину использовались для гаданий. Для этого сквозь отверстия в сочнях смотрели на улицу и наблюдали, кто пройдет мимо. Если это был хороший человек, то считалось, что год будет добрым и удачным. А если видели плохого человека, то и год следовало ожидать соответствующий.

Традиции Сочельника

Самая главная традиция праздника связана с тем, что в этот день все желания и мечты человека сбывались. В ночь, предшествующую Рождеству, необходимо загадать самое свое заветное желание, а затем с верой и надеждой ждать скорого его исполнения.

6 января, в Святвечер накануне Рождества Христова запрещалось есть и пить до первой звезды на небе, после которой начиналось пышное застолье.

Старый Новый год 2020: какого числа, история и традиции
Старый Новый год 2020: какого числа, история и традицииЧитать полностью

Главным блюдом было сочиво или кутья.

На стол обязательно нужно поставить 12 блюд (по количеству апостолов), среди которых блины, рыба, мясо, пряники, птица и многое другое.

Верующие христиане на празднование Сочельника ставят только постные блюда, потому как все еще продолжается Рождественский пост.

Под скатерть на праздничном столе столе выкладывали солому, в память о яслях, в которых лежал Иисус.

Когда начиналось застолье люди делятся друг с другом облатками (кусочки тонкого пресного теста) с пожеланиями добра и счастья.

Когда наступит Китайский Новый год 2020: точная дата, обряды

В ночь на Рождество православные не ложились спать, а навещали и угощали друг друга, напевая веселые колядки. Колядой называли и обряд, и саму песню, в которой прославлялся светлый праздник.

Колядующих хозяева дома просто были обязаны благодарить пищей или деньгами. "Певцы" переодевались в пестрые костюмы и маски животных, носили с собой своеобразную звезду. Она была достаточно большая, приколоченная к длинной палке и украшенная лентами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Дата, Традиции, Рождество, Святвечер, 6 января, Рождество 2020, Рождественский сочельник 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
04 Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
На Донбассе были слышны два обстрела
На Донбассе были слышны два обстрела
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь