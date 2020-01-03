Следственный эксперимент с участием Кузьменко: как это было (Видео)

Новости Украины:В Киеве провели следственный эксперимент с участием Кузьменко

В центре Киева состоялся следственный эксперимент по делу об убийстве Павла Шеремета - с участием врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к этому преступлению.

Об этом сообщает hromadske.

“Эксперимент проводили с участием криминалистов, правоохранителей и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая зафиксирована в видеоматериалах следователей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузьменко была в той же одежде, что и, вероятно, 20 июля 2016 года, когда в результате подрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет.

В то же время адвокат Юлии Кузьменко сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении эксперимента, поскольку на видео из материалов дела видно двух людей. Следствие установило, что вторым, вероятно, был Андрей Антоненко.