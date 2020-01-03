Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные

В ближайшие сутки в Украине сохранится влияние поля повышенного давления, погода существенно не изменится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу, 3 января, осадков не ожидается по всей территории страны. На дорогах местами гололедица.
Карта осадков 3 января
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза. Днем – 0-5° тепла, на западе и юге до 8° тепла.
Карта ветров 3 января
Прогноз погоды на пятницу, 3 января, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Луцк – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Винница – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Сумы – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Полтава –+1...+3, переменная облачность, без осадков
Днепр – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Луганск – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Харьков – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Киев – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Погода 3 января
В Киеве также без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
Погода 4 января
В субботу, 4 января, в Украине также без осадков, только в западных областях местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье и восточных областях возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части страны возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве – без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.
Народный прогноз погоды
Если поле зимой гладко — в сусеке будет пусто; если снега на полях много — сусеки в будущем году будут полны.
Снег на землю — тот же навоз.
Каков Петр, таков и сентябрь.
Если в январе эхо далеко слышится — морозы крепчать будут