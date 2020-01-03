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Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные

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Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На выходных погода в Украине существенно не изменится.

В ближайшие сутки в Украине сохранится влияние поля повышенного давления, погода существенно не изменится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 3 января, осадков не ожидается по всей территории страны. На дорогах местами гололедица.

Карта осадков 3 января 

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза. Днем – 0-5° тепла, на западе и юге до 8° тепла.

Карта ветров 3 января

Прогноз погоды на пятницу, 3 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Полтава –+1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Днепр –  +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Погода 3 января

В Киеве также без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Погода 4 января

В субботу, 4 января, в Украине также без осадков, только в западных областях местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье и восточных областях возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части страны возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

Знаменательные события в истории: 3 января 2020 года

Народный прогноз погоды

Если поле зимой гладко — в сусеке будет пусто; если снега на полях много — сусеки в будущем году будут полны.

Снег на землю — тот же навоз.

Каков Петр, таков и сентябрь.

Если в январе эхо далеко слышится — морозы крепчать будут

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Погода, Укргидрометцентр, Зима, Январь, Прогноз погоды, 4 января, 3 января.
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