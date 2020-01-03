Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные

Новости Украины:На выходных погода в Украине существенно не изменится.

В ближайшие сутки в Украине сохранится влияние поля повышенного давления, погода существенно не изменится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 3 января, осадков не ожидается по всей территории страны. На дорогах местами гололедица.

Карта осадков 3 января

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза. Днем – 0-5° тепла, на западе и юге до 8° тепла.

Карта ветров 3 января

Прогноз погоды на пятницу, 3 января, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Луцк – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Винница – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Сумы – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Полтава –+1...+3, переменная облачность, без осадков

Днепр – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Луганск – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Харьков – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Киев – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Погода 3 января

В Киеве также без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Погода 4 января

В субботу, 4 января, в Украине также без осадков, только в западных областях местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. В Прикарпатье и восточных областях возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части страны возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

Народный прогноз погоды

Если поле зимой гладко — в сусеке будет пусто; если снега на полях много — сусеки в будущем году будут полны.

Снег на землю — тот же навоз.

Каков Петр, таков и сентябрь.

Если в январе эхо далеко слышится — морозы крепчать будут