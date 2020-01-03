3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

Новости Украины:Народный праздник "Прокопьев день" отмечается 3 января (по старому стилю – 21 декабря).

В церковном календаре это день памяти Прокопия Вятского (в миру Прокопия Максимовича Плушкова) — юродивого христианского святого. Другие названия праздника: "Полукорм", "Пётр", "Петр-полукорм", "Прокофий", "Ульяна". Крестьяне Прокопьев день называли Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

Прокопий родился в крестьянской семье в 1578 году и, по преданию, в возрасте 12 лет попал под удар молнии. Мальчик испытал шок и сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. В 1595-1598 годах жил и помогал отцу Иллариону в церкви Святой Екатерины в Слободском. В 1598 году ушёл в Хлынов и стал юродствовать. Он предугадывал выздоровление или смерть больных, бессловесно предупреждал о пожарах, повышении налогов московской властью. За эту способность люди стали его чтить как святого.

Еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник, а хозяева степенные отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько за дела принимались. "Мужик-проказник — работает и в праздник", ведь у него "сердце радостно поет, а голова спать не дает" - говорили в народе. Да к тому же Петр Полукорм напоминал о быстротечности времени, вместе с которым стремительно таяло все, что было припасено осенью.

В подвалах, где еще месяц назад от обилия овощей, солений, варений хозяйки с трудом разворачивались, к этому дню уже и на полках заметно редело, и бочки с маринадами полупустыми стояли. Не зря крестьяне, подсчитывая оставшиеся припасы, приговаривали: "В амбарах и овинах все дошло до половины".

3 января было принято торкать (перелопачивать) зерно. Шел хозяин в амбар, перелопачивал все зерно, проверяя, не завелись ли мыши. Заделывал дыры на сусеках (большие деревянные лари, где хранилось зерно), чтобы туда грызуны не залезли. Закончив работу, мужик прислушивался к сусекам, загадывая о грядущем лете: прикладывал ухо к ларю и слушал – если оттуда раздавалось гудение, то это предвещало ненастное лето. Выходя из амбара, хозяин ломал лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, тем самым отпугивая нечисть от запасов.

Девушки в этот день не покидали домов. Без устали, с самого утречка подметая полы, так, чтобы ни зернышка не пропустить, ведь, коли намести много – будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку и варили кисель да пекли постные блины. Это нужно было съесть самой, ни с кем не делясь, а кроме того – весь обряд, от подметания зерна до последней крошки блина, девушка должна была молчать, ожидая счастье.

Приготовить такой кисель можно и сегодня. Для этого в холодном молоке разводят пшеничную муку, после чего добавляют кипящее молоко и, заправив сахаром да солью, варят, пока кисель не станет похож на кашу.

Сны, приснившиеся 3 января означают следующее: увидевший во сне орла или коршуна сделает блестящую карьеру; хлебать во сне щи – к нищете; обниматься во сне – к разлуке; пить во сне вино или пиво – к любовным утехам; видеть во сне порез, кровь или увечье – к приезду родни.

Поговорки и приметы

Каков Прокопий, таков и сентябрь.

Красное солнце на утренней зорьке сулит метель.

Если в этот день эхо далеко слышится – морозы будут крепчать.

Если поля без снега – в сусеке будет пусто. Если же снега на полях много – сусеки в наступившем году будут полными.