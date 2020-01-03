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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января

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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
10:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Настасьин день" отмечается 4 января (по старому стилю – 22 декабря).

В этот день Православная церковь чтит память святой Анастасии, которую в народе прозвали Узорешительницей. Другие названия праздника: "Анастасия", "Анастасия Узорешительница", "Анастасия постница", "Федотья".

Анастасия жила в Риме в 3 веке во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Свое прозвище святая получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже Анастасии стали молиться женщины о разрешении от других "уз" — от бремени.

У восточных славян святая считалась покровительницей беременных, поэтому ей молились во время родов. Именно с этим связывалось ещё одно толкование прозвища Анастасии. Беременность женщины понималась как тяжесть ("тяжёлая баба"), ноша (беремя — ноша, вязанка), а рождение ребёнка как освобождение его из материнского чрева-узилища. Символике узла придавалось большое значение: считалось, что беременная не должна была сматывать верёвки, завязывать узлы, сучить нити, а в одежде рожающей женщины не должно быть узлов.

В Настасьин день беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

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Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

Традиционно 4 января запрещалось бить животных, в противном случае человека могут настигнуть болезни и возникнут проблемы с ногами. В Настасьин день нельзя было прокалывать уши, иначе они долго не заживали. Запрещалось ходить босиком и вязать, так как это могло привести к аресту кого-либо из родственников.

Ко дню Анастасии крестьяне старались завершить все основные работы по дому. В это время начиналась заготовка сырья для рождественского стола. На Анастасию кололи свинью, то есть проводили свежину. В старину говаривали: "Рождество без колбас, что Пасха без крашенок".

Болгары в Родопах и Страндже почитали святую как "Нашташу", "Чёрную святую" или "Бабу чёрную". День был связан с представлениями о смерти. Женщины не выполняли никакой работы, чтобы не "почернел" дом, то есть чтобы никто в семье не умер.

3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев деньЧитать полностью

Поговорки и приметы

Какая погода в Настасьин день, такая и в октябре будет.

Если в Настасьин день с крыш свисает много сосулек, то год будет богатым на урожай.

Если облака по небу плывут против ветра, то скоро начнется снегопад.

Если количество воды в реке уменьшилось, то летом начнется засуха, а у рыболовов будет маленький улов.

Родившиеся 4 января принесут славу своему дому. Носить им следует яшму.

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