Сколько пьяных водителей были задержали в 2019 году

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбуке напомнил, какую ответственность предусматривает закон за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:
– За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения пока водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять автомобилем на год.
– За содеянное повторное правонарушение сумма взыскания увеличивается до 20 тысяч 400 гривен, а водительских прав лишат уже на 3 года.
– За третье и больше нарушений в течение года – штраф 40 тысяч 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.
Алексей Билошицкий заметил, в Украине с 1 января 2020 года вождения в нетрезвом состоянии планировали квалифицировать как уголовный проступок, но это нововведение отложили до 1 июля 2020 года.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил с Новым годом и пожелал украинцам в 2020 году почувствовать реальные изменения в Украине.