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Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности

Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Новая глава ведомства считает аудит неотъемлемой частью мероприятий, которые необходимы для слаженной работы бюро.

Государственное бюро расследований отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", - отметила врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Государственном бюро расследований.

Государственной аудиторской службой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

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Также Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которыми расходовались бюджетные средства, и соблюдение ГБР общих требований соблюдения закона Украины "О государственной службе".

Кроме этого, отмечается в сообщении, Государственное бюро расследований рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.

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ГБР, Аудит, Госаудитслужба, Ирина Венедиктова.
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