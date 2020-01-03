За превышение скорости хотят увеличить штраф с 510 до 3400 грн

Новости Украины:МВД хочет увеличить штрафы в 20 раз за нарушение правил дорожного движения.

В МВД планируют увеличить ответственность водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, министерство инициирует увеличение штрафов за нарушения с высокой степенью общественной опасности:

за превышение максимально разрешенной скорости движения свыше 50 км/ч – 3 400 гривен (сейчас 510 грн);

за оставление места ДТП – 3400 гривен (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;

за управление авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 гривен (сейчас - 510 грн).

В МВД также хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступает административная ответственность, до 10 километров (сегодня это 20 километров).

Министерство предлагает также не относить вождение в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Но если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств – ответственность будет еще больше.

Справка. За 10 месяцев 2019 произошло 129 000 ДТП, из которых более 21 000 - с пострадавшими. Травмировано более 26 000 человек. Погибло 2716 человек. Составлен 96000 административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).