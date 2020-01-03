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Лунный календарь на январь 2020

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Лунный календарь на январь 2020
20:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Советы астрологов помогут вам избежать неприятностей и сохранить удачу рядом.

Лунные затмения очень опасны. В 2020 году их ожидается целых четыре, а первое произойдет уже в январе.

О неблагоприятных днях лучше узнавать всё заранее, так что попробуйте ознакомиться с полным списком таких дней на 2020 год. Также полезно помнить о том, когда начинаются ретроградные периоды движения планет. Как говорится, «предупрежден — значит вооружен».

Характеристики январского лунного затмения

Это будет полутеневое затмение: тень Земли ляжет на Луну не полностью. Произойдет оно 10 января в Знаке Рака. Это означает, что в основном неурядицы этого дня коснутся сферы любви, семьи, взаимоотношений и дома.

Астрологи относят это затмение к одним из самых опасных, поскольку этого звания удостаиваются все первые и последние затмения в году. Не забывайте также и о таком астрологическом явлении, как коридоры затмений, ведь их влияние распространяется не только на этот день, но и на несколько следующих. Опасность может подстерегать вас вплоть до 15 числа.

Основные предостережения и советы астрологов

10 января — достаточно опасный день. Для многих из нас данная пятница будет рабочей, что можно расценивать как большую удачу, ведь в подобные дни люди больше сфокусированы на делах, далеких от семьи и дома. Возможно, стоит задержаться немного на работе, чтобы была меньше вероятность домашних конфликтов. Кому-то, наоборот, стоит отодвинуть рабочие дела в сторону, чтобы сделать что-нибудь приятное для второй половинки, детей или родителей.

Самое главное — не менять планы в последний момент. Это день, когда нужно следовать предписаниям, потому любые риски расцениваются в затмение как абсолютное излишество. По пути на работу, на самом рабочем месте и по пути домой не стоит наживать себе врагов. Нужно быть осторожнее на дорогах и в общественных местах.

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В затмение 10 января астрологи и эксперты рекомендуют оставлять при себе все претензии, злобу, обиды. Ни в коем случае нельзя изливать это на близких. Это можете спровоцировать сильнейший конфликт, последствия которого окажутся непоправимыми. Также не желательно заниматься домашними делами, делать перестановку мебели или ремонт.

Основная опасность будет исходить от недоброжелателей. Они могут заниматься безобидными делами вроде распространения сплетен, а могут зайти дальше в своих попытках насолить вам, так что воспользуйтесь заговором от злых людей. Это обеспечит вам защиту.

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