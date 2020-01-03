За неделю ОРВИ заболели более 130 тысяч украинцев

Новости Украины:Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.

"С 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 человек на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. Также с начала эпидемического сезона зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений гриппа.

В Минздраве напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 4 276 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 417 человек.