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За неделю ОРВИ заболели более 130 тысяч украинцев

За неделю ОРВИ заболели более 130 тысяч украинцев
22:51 Пт, 3 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.

"С 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 человек на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне. Также с начала эпидемического сезона зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений гриппа.

В Минздраве напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.

В Украине от осложнений гриппа умер человек

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 4 276 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 417 человек.

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Грипп, ОРВИ, Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья.
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