Гайворонский подаст в ЕСПЧ иск против РФ

Новости Украины:Блогер и журналист Евгений Гайворонский планирует судиться с Россией в Европейском суде по правам человека.

Депортированный из России на материковую Украину ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский намерен судиться с Россией в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и отсудить 5 миллионов долларов.

Об этом Гайворонский сказал в пятницу в эфире Радио Крым.Реалии, сообщает Радио Свобода.

“У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь внести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули Крым в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против России иск на 5 миллионов долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, отцы которых погибли в АТО и из-за событий связанных с Крымом. Далее я хочу издать книгу”, – сообщил Гайворонский.

Напоминаем, 20 декабря 2019 года подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение о принудительном выдворении Евгения Гайворонского “с территории России”. После этого его вывезли из аннексированного Крыма в Краснодарский край России.

До этого, 31 октября, Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по статье об “оскорблении в интернете властей и символов России” за пост в социальной сети Facebook в отношении президента России Владимира Путина.

12 ноября подконтрольный России горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинском блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.

Этому предшествовал арест блогера на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения от наркозависимости. Адвокат Алексей Ладин связывал арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года по подозрению в употреблении наркотических средств. Сам блогер назвал “бредом” обвинения в употреблении наркотиков.