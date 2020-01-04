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“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности

“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Алексея Бессарабова этапировали в колонию Ставропольского края России.

Севастопольца Алексея Бессарабова, осужденного в оккупированном Крыму по «делу украинских диверсантов» этапировали в колонию Ставропольского края России.

У ранее этапированного другого фигуранта этого же "дела" Владимира Дудки ухудшилось здоровье.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Осужденного в Крыму по «делу украинских диверсантов» Алексея Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края (РФ), где он будет отбывать незаконное наказание", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают также, что еще один осужденный по этому «делу» Владимир Дудка скорее всего этапирован в колонию №11 Ставропольского края.

По словам сына Дудки Ильи Каверникова, его отец неделю назад находился на этапе в СИЗО города Пятигорска, куда он был доставлен из следственного изолятора Минеральных Вод. Еще ранее он какое-то время находился в СИЗО Арвамира.

"Украинских диверсантов", Дудку и Бессарабова, вывезли из Московского СИЗО

Илья также сообщил Крымской правозащитной группе, что за время этапа у его отца значительно ухудшилось состояние здоровья.

"У него повысилось давление – 100 на 170. Обострились из-за холода и постоянных перемещений в вагонзаках и автозаках хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе в Пятигорск отец вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам. А при его заболеваниях холод противопоказан. Когда распределили по камерам, долгое время не выдавали постельное белье. В СИЗО Пятигорска он пробыл три недели в общей сложности", – рассказал сын Дудки.

Он также пояснил, что пока не знает, прибыл ли его отец в одну из колоний Ставропольского края.

Напоминаем, в апреле 2019 год «Севастопольский горсуд» приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговоры Дудке и Бессарабову.

Как заявляла Крымская правозащитная группа, так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием. В этом деле использовались недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу «украинских диверсантов» лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.

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Крым, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Илья Каверников.
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