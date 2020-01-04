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Глава УГКЦ рассказал о постулатах украинской национальной идеи

Глава УГКЦ рассказал о постулатах украинской национальной идеи
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Г:лава УГКЦ Святослав: Украинский народ существует.

Мы должны жить так, чтобы нам было не все равно, какими мы являемся людьми, не все равно, в какой стране мы живем. Потому что «все равно» – значит «мне безразлично», убежден глава УГКЦ Святослав.

Об этом сообщает департамент информации Украинской греко-католической церкви.

«Украинский народ существует. Поэтому каждый, кто отрицает существование Украинского народа или существование политической нации, включающей все народы, живущие в Украине, тот расходится с действительностью», – отметил блаженнейший Святослав.

В связи с этим он рассказал о встрече с группой экспертов, которые работают над определенной гуманитарной политикой новой власти. Они попросили владыку объяснить, что такое украинская национальная идея.

Как отметил предстоятель УГКЦ, он дал ответ в трех пунктах, отталкиваясь от персоналистической философии св. папы Иоанна Павла II:

«Первый вытекает из постулата, что мы существуем. Украинский народ существует. То есть мы являемся народом, у которого есть свой язык, своя культура, своя традиция. Мы являемся народом, у которого сегодня есть свое государство. Существует как субъект, в том числе, международного права».

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Второй постулат – если мы существуем, мы имеем определенные права. «То есть, мы имеем право выбирать свой путь развития. У нас есть право иметь свое независимое государство. У нас есть право и обязанность его защищать, даже ценой собственной жизни. У нас есть право быть услышанными международным сообществом и быть его составной неотъемлемой частью», – пояснил Святослав.

Третий постулат, по его словам, заключается в том, что другие должны это право уважать.

«Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выбор», – подчеркнул глава УГКЦ.

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