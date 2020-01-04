4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии

Новости Украины:4 января церковь отмечает день Анастасии Узорешительницы, который в народе прозвали просто Настасьин день.

Сегодня Православная церковь почитает память Анастасии Узорешительницы – христианской великомученицы, которая приняла мученическую смерть в 304 г. в Сирмиуме во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

Достоверных исторических сведений о жизни Анастасии сохранилось мало. Согласно житию, родилась она в конце III века в знатной семье. Её мать была тайной христианкой и воспитала дочь в христианской вере. Девушка втайне посещала узников-христиан, находившихся в римских темницах.

Её учителем был святой Хрисогон. После его казни Анастасия стала странствовать, с целью помогать христианам, подвергшимся суровым гонениям. Через Грецию она дошла до Македонии, где была схвачена и после долгих мучений сожжена на костре.

Святая Анастасия считается покровительницей беременных женщин и рожениц. А потому сегодня все, кто в положении, молятся покровительнице и просят у нее здоровья для малыша, легкой беременности и успешных родов.

Именно к Анастасии обращаются женщины, когда рожают. Они просят ее уберечь себя и ребенка от смерти и болезней, а также помочь перенести родовую боль.

Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.

Существуют определенные запреты для этого дня:

Нельзя бить животных, иначе будут проблемы со здоровьем.

На Анастасию не следует прокалывать уши. Согласно поверьям, проколы будут долго заживать.

Воспрещается по дому ходить босиком и вязать. В противном случае кого-то из родственников могут осудить и посадить в тюрьму.

Беременным нельзя шить.

Народные приметы:

По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.

Если женщина рожает в этот день, то, согласно поверьям, роды пройдут легко, а малыш родится крепким и здоровым. Чтобы облегчить родовой процесс, было принято развязывать все узлы на одежде беременной и расплетать ей косы.

Беременных в этот день кормили кашей, с целью предотвратить выкидыш.

На крыше много сосулек – год будет урожайным.

Облака против ветра плывут – ожидается снегопад.

Если в речке воды стало меньше, то улов рыбы будет в этом году плохой. Ещё это знак, что лето будет засушливым.

Считается, что в этот день снятся дурные сны, пророчащие сновидцу несчастье. Поэтому хороший знак, если в ночь с 3 на 4 января человеку ничего не снилось.