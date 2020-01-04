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Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день

Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
10:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сочельник, ночь перед Рождеством, отмечают 6 января.

6 января – наиболее строгий день 40-дневного Рождественского поста.

Сочельник – это не только традиции, связанные с едой. Это время задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.

Это семейный праздник, когда за стол садятся всей семьей. Глава семьи зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.

В этот день нельзя принимать пищу до первой звезды. Кроме того, существует ряд традиций и запретов, которых стоит придерживаться.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник:

  • До восхода первой звезды нельзя садиться за стол - только дети могут немного перекусить перед ужином.

  • В Сочельник женщинам нельзя убирать, шить, стирать и даже выносить мусор. Мужчинам нельзя охотиться и рыбачить.

  • Нельзя садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде и употреблять алкоголь.

  • Неженатые парни и незамужние девушки не садятся на угол стола (замуж не выйдут или не женятся потом).

  • В ночь перед Рождеством нельзя сквернословить и ругаться.

  • Кроме того, церковь запрещает 6 и 7 января заниматься гаданием и ворожбой.

  • Также считается, что в этот праздник нельзя уезжать в дальнюю дорогу, потому что это семейный праздник и его принято отмечать дома.

  • За праздничным столом нельзя громко и много разговаривать, а также вставить из-за стола и выходить из дома – чтобы не впустить нечистую силу в дом.

  • Нельзя съедать за столом блюда целиком - год пройдет впроголодь. Блюда нельзя запивать блюда водой – только узваром.

  • Ни одно из блюд рождественского ужина не должно остаться нетронутым. Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества - 7 января.

Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Нельзя также встречать Рождество с прежними долгами и обидами. Считается, что в сочельник нельзя уходить далеко от дома, ведь тогда весь год скитаться будешь. Говорят, что нельзя встречать праздник в черной одежде

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Праздник, История, Дата, Традиции, Рождество, Сочельник, Святвечер, 6 января, Рождество 2020, Рождественский сочельник 2020.
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