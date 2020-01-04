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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
11:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Завтра, 5 января, церковь отмечает день святого Феодула и святого Нифонта Кипрского.

5 января празднуется День Федула Зимнего. По погоде этого дня судят, каким будет ноябрь. Если ясно и морозно, то в ноябре будет солнечно и относительно тепло. Если же сыро и слякоть, то будет предпоследний месяц года дождливым и промозглым.

Преподобный Нифонт жил в V веке. Всю свою жизнь он боролся с нечистыми духами и всегда при помощи Божией их побеждал. Дьявол искушал его скоромной пищей и вином, насылал на него "безмерный сон", однажды, когда святой пошел за водой, сбросил его в колодец, но по молитве к Богородице Нифонт остался цел и невредим.

Ещё в этот день почитается память Феодула, который в III веке вместе с другими мучениками пострадал за веру во Христа на острове Крит. Наши пращуры имя святого переделали на Федул и зарифмовали его с глаголами "подул", "дул", создав поговорку: "Пришел Федул, ветер подул". Приуроченная ко дню памяти святого и соотнесенная с привычными для этого времени года ветрами, поговорка стала приметой: "Если на Федула ветер подул, то будет хороший урожай".

Нифонта Кипрского считают защитником от нечистой силы. Верили, что в этот день можно изгнать злых духов из людей, домашних птиц и животных.

Скотине на Федула уделяли особое внимание. Было принято печь постные лепешки, которые несли в хлев, по дороге завернув в холщовое полотенце. Делали это для того, чтобы нечисть не смогла угощение облизнуть. В хлеву лепешки разламывали на части и скармливали животным, а птицам давали зерно.

По мнению наших предков, на Федула могут навести порчу на домашних животных и людей. Поэтому было принято печь печенье в форме коровок, овечек, козочек и птицы. Печенюшки тоже заворачивали сразу в полотенце, чтобы злые духи и следа на них не оставили.

Сегодня принято убираться в квартире. Грядет Рождество, а потому хозяйки сегодня берут в руки ведра и швабры, и вымывают все углы и щели в жилище.

Народные приметы:

  • Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

  • Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

  • Беспокойное поведение кур предвещает метель.

  • Лошадь храпит – к снежной буре.

  • На Федула принято молиться Богородице и читать Священное Писание. Люди стараются доделать свои дела к Рождеству.

  • Нежелательно работать с острыми предметами (ножами, вилами, топорами). Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за своё здоровье.

  • Нельзя на Федула подол подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.

  • В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет.

4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии

Сегодня принято молиться Богородице в церкви. Считается, что Нифонт все молитвы передает Божьей Матери, и она к нему прислушивается.

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