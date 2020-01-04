Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить

Новости Украины:6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник.

Рождественский сочельник – предпразднество, последний день поста перед Рождеством и Святками.

В Рождественский сочельник пост отличается особой строгостью, но в то же время день этот наполнен радостным ожиданием великого события. В этот день было принято готовить сочиво – постное блюдо из пшеницы (или других зерен) с медом, отсюда и название «сочельник». Богослужебное название сочельника – навечерие. Из всех двунадесятых, т.е. важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников только два предваряются сочельником – Рождество и Крещение, что подчеркивает их особую значимость.

Рождественский сочельник — последний день Рождественского поста. Принимать пищу в этот день разрешено только с восходом первой звезды. Традиционно на стол ставят двенадцать постных блюд, по числу Христовых апостолов. Побаловать семью в этот вечер можно следующими постными блюдами:

Сочиво

Сочиво – основное блюдо Сочельника. Именно с него начинают праздничную вечерю, которая считается богатой, не смотря на то, что она постная. Следует помнить, что сочиво – это разновидность кутьи, которая имеет полужидкую консистенцию и полностью исключает скоромные продукты. Во время Сочельника положено начинать трапезу именно с этого блюда – нужно съесть, как минимум ложку ритуального угощения.

Узвар считается символом жизни и очищения

Это единственный напиток, который ставится на стол на рождественский Сочельник. В отличие от компота узвар не варится, а лишь доводится до кипения. Могут применяться зимой любые сушеные и копченые фрукты. Как подсластитель берется мед.

Рыба – символ христианства

Были времена, когда рыбу на Святой Вечер могли позволить себе только зажиточные хозяева. Сегодня же рыбой мало кого удивишь. Но рецепты с рыбой могут быть самыми неожиданными и удивительными.

Борщ - воспитание силы воли

Борщ обязательно должен присутствовать на Вечере. Варят борщ с грибами, фасолью, черносливом, но обязательно постный, без применения мяса.

Капуста – символ надежности

Из капусты как свежей, так и квашеной готовят различные салаты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами. Также подают капустняк, но без мяса.

Голубцы - символ надежности

Голубцы обязательно готовят на Вечерю. Блюдо делают с разными начинками. А в качестве основы импользуют и свежую капусту, и квашеные головки капусты. Часто начиняют «квасные» голубцы рисом с грибами.

Вареники – символ достатка

Кто же не любит вареники? И у каждой хозяюшки свой козырный рецепт и теста, и начинок. С чем же готовят вареники на стол на Сочельник перед Рождеством? Конечно, с картофелем и грибами, с капустой, с фасолью. Обязательно с маком, а еще с творогом, яблоком и даже с черносливом.

Каша – символ продолжения рода

Кашу можно приготовить любую. Подойдет и пшено с грибной поливкой, и гречка, запеченная с кислой капустой в духовом шкафу, и колбаски из круп.

Свекла – символ здоровья

У славянских народов этот овощ всегда был в почете. К тому же он ценился и за свои целебные качества, отличное сохранение зимой всех витамин и вкусовых качеств. Поэтому и блюд из свеклы появилось предостаточно. Обязательно готовят винегреты – рецептов его просто не счесть. Подают различные свекольные салаты с грибами, фруктами, сельдью.

Фасоль – символ возрождения

Готовят блюда на Сочельник и Рождество их бобовых. Это может быть горох или фасоль. Обычно ставят на столы горошицу, фасоль с черносливом и обжаренным луком.

Картофель – символ успеха

Картофель относительно молодой гость на столах славянских народов. Но он быстро стал не просто любимым, а практически национальным. Не зря говорят, что картофель – это второй хлеб. Так что смело ставьте на стол в канун Рождества любые блюда из картофеля.

Выпечка – символ вечной жизни

Рецептов вкусной постной выпечки существует множество. Что же принято готовить на Сочельник. Чтобы угощать колядников пекут рождественские пряники и панянки. Основа такой выпечки – медовое пресное тесто, а главная изюминка – расписное украшение глазурью, которую делают из муки и крахмала. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики, млынци, которые подаются с вареньем или медом. И, конечно, пампушки – как символ радости и праздника. Готовят пампушки из дрожжевого теста.

Вторые блюда должны подаваться тёплыми, но не горячими. Этот момент объясняется тем, что хозяйка дома должна быть за столом со всей семьёй. Поскольку вечеря в этот день по обычаю должна быть скромной и тихой, алкоголь — исключается.