Скачать
Суббота, 04.01.2020
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить

Смотрите фото (13)
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
13:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник.

Рождественский сочельник – предпразднество, последний день поста перед Рождеством и Святками.

В Рождественский сочельник пост отличается особой строгостью, но в то же время день этот наполнен радостным ожиданием великого события. В этот день было принято готовить сочиво – постное блюдо из пшеницы (или других зерен) с медом, отсюда и название «сочельник». Богослужебное название сочельника – навечерие. Из всех двунадесятых, т.е. важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников только два предваряются сочельником – Рождество и Крещение, что подчеркивает их особую значимость.

Рождественский сочельник — последний день Рождественского поста. Принимать пищу в этот день разрешено только с восходом первой звезды. Традиционно на стол ставят двенадцать постных блюд, по числу Христовых апостолов. Побаловать семью в этот вечер можно следующими постными блюдами:

Сочиво

Сочиво – основное блюдо Сочельника. Именно с него начинают праздничную вечерю, которая считается богатой, не смотря на то, что она постная. Следует помнить, что сочиво – это разновидность кутьи, которая имеет полужидкую консистенцию и полностью исключает скоромные продукты. Во время Сочельника положено начинать трапезу именно с этого блюда – нужно съесть, как минимум ложку ритуального угощения.

Узвар считается символом жизни и очищения

Это единственный напиток, который ставится на стол на рождественский Сочельник. В отличие от компота узвар не варится, а лишь доводится до кипения. Могут применяться зимой любые сушеные и копченые фрукты. Как подсластитель берется мед.

Рыба – символ христианства

Были времена, когда рыбу на Святой Вечер могли позволить себе только зажиточные хозяева. Сегодня же рыбой мало кого удивишь. Но рецепты с рыбой могут быть самыми неожиданными и удивительными.

Борщ - воспитание силы воли

Борщ обязательно должен присутствовать на Вечере. Варят борщ с грибами, фасолью, черносливом, но обязательно постный, без применения мяса. 

Капуста – символ надежности

Из капусты как свежей, так и квашеной готовят различные салаты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами. Также подают капустняк, но без мяса.

Голубцы - символ надежности

Голубцы обязательно готовят на Вечерю. Блюдо делают с разными начинками. А в качестве основы импользуют и свежую капусту, и квашеные головки капусты. Часто начиняют «квасные» голубцы рисом с грибами. 

Вареники – символ достатка

Кто же не любит вареники? И у каждой хозяюшки свой козырный рецепт и теста, и начинок. С чем же готовят вареники на стол на Сочельник перед Рождеством? Конечно, с картофелем и грибами, с капустой, с фасолью. Обязательно с маком, а еще с творогом, яблоком и даже с черносливом. 

Каша – символ продолжения рода

 Кашу можно приготовить любую. Подойдет и пшено с грибной поливкой, и гречка, запеченная с кислой капустой в духовом шкафу, и колбаски из круп.

Свекла – символ здоровья

У славянских народов этот овощ всегда был в почете. К тому же он ценился и за свои целебные качества, отличное сохранение зимой всех витамин и вкусовых качеств. Поэтому и блюд из свеклы появилось предостаточно. Обязательно готовят винегреты – рецептов его просто не счесть. Подают различные свекольные салаты с грибами, фруктами, сельдью.

Фасоль – символ возрождения

Готовят блюда на Сочельник и Рождество их бобовых. Это может быть горох или фасоль. Обычно ставят на столы горошицу, фасоль с черносливом и обжаренным луком.

Картофель – символ успеха

Картофель относительно молодой гость на столах славянских народов. Но он быстро стал не просто любимым, а практически национальным. Не зря говорят, что картофель – это второй хлеб. Так что смело ставьте на стол в канун Рождества любые блюда из картофеля. 

Выпечка – символ вечной жизни

Рецептов вкусной постной выпечки существует множество. Что же принято готовить на Сочельник. Чтобы угощать колядников пекут рождественские пряники и панянки. Основа такой выпечки – медовое пресное тесто, а главная изюминка – расписное украшение глазурью, которую делают из муки и крахмала. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики, млынци, которые подаются с вареньем или медом. И, конечно, пампушки – как символ радости и праздника. Готовят пампушки из дрожжевого теста.

Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день

Вторые блюда должны подаваться тёплыми, но не горячими. Этот момент объясняется тем, что хозяйка дома должна быть за столом со всей семьёй. Поскольку вечеря в этот день по обычаю должна быть скромной и тихой, алкоголь — исключается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, История, Дата, Традиции, Рождество, Сочельник, Святвечер, 6 января, Рождество 2020, Рождественский сочельник 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
04 Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
05 Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Опасно: украинцев предупредили о тумане и гололеде
В Карпатах в районе Говерлы военные испытали самолет Ил-76МД
В Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь