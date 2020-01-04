В Украине увеличился размер выплат алиментов

Новости Украины:С 1 января в Украине вырастет размер алиментов до 889 гривень для детей до 6 лет, и до 1109 гривень для детей от 6 до 18 лет.

Министерство юстиции Украины сообщает об увеличении размера выплат алиментов, что связано с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн", - говорится в сообщении.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

для детей до 6 лет - 889,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста", - отметили в Минюсте.