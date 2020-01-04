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В Нацполиции открестились от избиения гражданина Грузии

В Нацполиции открестились от избиения гражданина Грузии
17:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В полиции заявили, что это фейковые информационные атаки направлены на подрыв имиджа украинских полицейских.

В Национальной полиции Украины заявляют, что украинские полицейские не имеют никакого отношения к избиению гражданина Грузии.

Об этом говорится в заявлении Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

"В сети интернет, в частности в Грузии, распространяется видео, на котором мужчины в камуфлированной форме набросились на потерпевшего. При этом авторы публикаций сделали подпись, в которой указывают, что это украинские полицейские бьют гражданина Грузии", - отмечается в заявлении.

Национальная полиция официально заявляет, что мужчины на видео не являются сотрудниками украинского правоохранительного ведомства. В частности об этом свидетельствует несоответствие их форменной одежды и шевронов униформе украинских полицейских.

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В то же время Национальная полиция Украина заявляет, что подобные фейковые информационные атаки направлены на подрыв имиджа украинских полицейских, а распространение такого контента может разжигать межнациональную вражду и дискредитировать хорошие отношения между Украиной и Грузией.

Ввиду этого, в Нацполиции просят пользователей социальных сетей и журналистов не распространять ложные материалы и проверять информацию перед публикацией.

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МВД Украины, Нацполиция, Гражданин Грузии.
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