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Епифаний: Сейчас не хватает храмов в крупных городах

Епифаний: Сейчас не хватает храмов в крупных городах
17:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: ПЦУ

Новости Украины:По мнению Епифания, в крупных городах Украины не хватает храмов.

В больших городах Украины, даже в столице, не хватает храмов для того, чтобы все православные христиане могли удовлетворить свои потребности.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Мы уже говорили о тех практикующих и не практикующих христианах, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? Мы видим, что в обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех. Но если мы празднуем какие-то большие праздники, то храмы не вмещают всех желающих", - сказал предстоятель.

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По его словам, даже в Киеве пока недостаточно храмов для того, чтобы "все православные христиане могли удовлетворить свои нужды".

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Украина, Епифаний, ПЦУ.
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