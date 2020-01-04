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Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе

Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
12:11 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pomisna.info

Новости Украины:По мнению предстоятеля ПЦУ, когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять решение по календарной реформе.

Митрополит ПЦУ Епифаний считает, что в будущем Православная Церковь Украина перейдет на Григорианский календарь, но сейчас украинский народ к этому не готов.

Об этом он рассказал в интервью Епифания Радио Свобода.

"Украинский народ пока не готов к календарной реформе. Если мы будем иметь уже полностью объединенную украинскую православную церковь, когда все православные украинцы объединятся, то легче будет принять соответствующее решение. Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление,"- заявил глава ПЦУ.

"Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе только Рождества Христова, но нужно перенести все празднества. Тогда Покрову мы не будем праздновать 14-го, а будем праздновать 1 октября и другие праздники, к которым мы так привыкли. Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу. Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно,"- заявил он.

25 декабря или 7 января: в ПЦУ объяснили, почему нельзя сейчас переносить Рождество

По словам Епифания, сейчас в епархиях примерно половина верующих не против перехода на Григорианский календарь, однако этот вопрос может разделить верующих, "потому нужно время для того, чтобы этот вопрос решить".

Он также отметил, что большинство из тех, кто активно обсуждает переход на Григорианский календарь, не является практикующими христианами, а посещают храм несколько раз в год.

Епифаний: Рождество объединяет всех, независимо от календаря

"А те, кто действительно являются практикующими христианами, против переноса. Как следствие, если мы перенесем празднования по Григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пусты 25-го, а 7 января соответственно все храмы будут полны," - добавил Епифаний.

Напомним, 14 декабря митрополит ПЦУ Епифаний заявил, что Православная церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

Позже руководитель прессслужбы ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие.

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Православная церковь, Рождество, Григорианский календарь, Епифаний, ПЦУ, Перенос Рождества.
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