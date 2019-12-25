Епифаний: Рождество объединяет всех, независимо от календаря

Новости Украины:Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев, которые сегодня празднуют Рождество.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Поздравление он выложил на своей странице в Facebook.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также свидетельствуем свою сердечную близость и братскую любовь", - отметил Епифаний.

Он добавил, что уже более двух тысячелетий прошло с тех пор, как Ангел Господень возвестил пастырям весть о рождении Спасителя, но до сих пор радость от нее не утрачена, даже больше - и далее, через сотни, тысячи лет эта радость Рождества Христова не потеряет своего значения, ведь это - событие, которое произошло один раз в истории, однако которое имеет силу в вечности. "Это величественное проявление милости Божией к грешному человечеству, потому что Единородный Сын Божий - Господь наш Иисус Христос - ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес. Он направил нас на путь добра и любви, благочестия и правды. Христос в древности родился в Вифлееме, но с тех пор Он приходит для новых и новых поколений, являя себя в сердце каждого из нас, даря нам веру, любовь и надежду ", - отметил Митрополит.

Он подчеркнул, что событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. "Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой!", - отметил Епифаний.

Как сообщалось, 25 декабря весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

В Украине закон об официальном выходном на католическое Рождество 25 декабря вступил в силу 2 декабря 2017 года.